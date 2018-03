Aanschuiven voor kortingsbon nieuwe schoenenwinkel 26 maart 2018

02u39 0 Leuven Het was zaterdagochtend aanschuiven geblazen aan het Shopping Center in de Diestsestraat in Leuven. Schoenenwinkel vanHaren opende er als eerste winkel zijn deuren en beloofde de eerste vijftig klanten een kortingsbon van 29,90 euro.

Daarom stond er voor het openingsuur al een stevige rij kooplustigen om de korting in de wacht te slepen. "Ik ben moeten afdruipen omdat het te druk was", reageert Roel Hendrickx die in eerste instantie een koopje wou doen. Jarenlang floreerden er verschillende winkels in het Shopping Center maar na de eeuwwisseling geraakte het winkelcentrum langzaam maar zeker in het slop. In februari 2015 kocht Core NV het ondertussen verloederde winkelcentrum unit per unit op om het gebouw volledig te kunnen vernieuwen. Bekende zaken die vertrokken, waren onder meer aquariumzaak De Siervis en juwelenzaak Jenna. De voorbije jaren ontstonden geruchten over de komst van grote ketens zoals bijvoorbeeld Primark of Media Markt maar het werd schoenenwinkel vanHaren. Het andere winkelpand in het voormalige Shopping Center is voorlopig nog niet ingevuld.





(KAR)