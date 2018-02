Aanrander krijgt zes maanden cel 07 februari 2018

Een 20-jarige Algerijn heeft een celstraf van zes maanden gekregen voor de aanranding van twee vrouwen tijdens een busrit in Leuven.





De twintiger sloeg toe op 31 maart van vorig jaar. Die ochtend betastte hij omstreeks 8 uur een vrouw. Hij greep onder haar rok en ontblootte zijn geslachtsdeel. Twee uur later wreef hij met zijn lid tegen een ander slachtoffer aan. De feiten konden deels gefilmd worden, waardoor de man later herkend werd toen hij opgepakt werd voor openbare dronkenschap.





Eén van de slachtoffers was een studente die in Leuven op kot zat, maar na het voorval weer thuis ging wonen. Haar moet de Algerijn een schadevergoeding van zo'n 1.700 euro betalen. Het tweede slachtoffer kreeg zo'n 650 euro toegewezen.





(KAR)