Aangekondigde storm: Leuvense parken worden afgesloten om 12 uur Bart Mertens

10 maart 2019

11u30 0 Leuven De Leuvense parken worden vanmiddag om 12 uur afgesloten voor het publiek. De Groendienst nam die beslissing om ongevallen te voorkomen want er worden windstoten tot 90 km/uur voorspeld.

Wie ondanks de regen toch een bezoekje aan een Leuvens park had gepland, is eraan voor de moeite. Stipt om 12 uur worden alle parken afgesloten door de Groendienst. De reden ligt voor de hand: de aangekondigde storm met windstoten tot 90 km/uur. “De Groendienst heeft de politie op de hoogte gebracht van hun beslissing om het Sint-Donatuspark af te sluiten naar aanleiding van de aangekondigde storm. Ook het provinciedomein in Kessel-Lo sluit voor het publiek”, aldus Marc Vranckx, woordvoerder van de Leuvense politie.

Code geel

Het KMI kondigde gisteren al code geel af voor Vlaams-Brabant. In de provincies West- en Oost-Vlaanderen is er zelfs sprake van code oranje want daar worden windstoten tot 120 km/uur verwacht. Ook in de provincie Antwerpen is code oranje van kracht. In onze provincie lijkt het dus nog mee te vallen. De storm zou vooral de kop opsteken tussen 13 en 17 uur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft noodnummer 1722 alvast geactiveerd. Dat kan je bellen als je stormschade of niet-dringende hulp nodig hebt vandaag. De Leuvense brandweer bereidt zich ook voor op een drukke namiddag. Ook de komende dagen wordt er harde wind verwacht in onze provincie.