Aangekondigde sluiting van Mafrans zindert na over alle partijgrenzen heen. Iédereen beseft: Niets doen is geen optie meer Bart Mertens

29 maart 2019

19u00 3 Leuven Kookhuys Mafrans laat binnen enkele maanden een grote leegte achter in de Diestsestraat. De aangekondigde sluiting zindert na in Leuven en zowel meerderheid als oppositie willen er alles aan doen om Leuven interessant te houden als shoppingstad. “Waarom zouden er in het begin van de winkelstraten geen extra kantoren kunnen komen om leegstand te vermijden?”, zegt schepen Els Van Hoof (CD&V).

De aankondiging over de sluiting van Kookhuys Mafrans is in Leuven ingeslagen als een bom. Over de partijgrenzen heen betreuren politici dat een gewaardeerde zaak met een geschiedenis van meer dan honderd jaar de deuren sluit binnen enkele maanden na een totale uitverkoop. Al snel wordt er dan in de richting van het circulatieplan gewezen, maar in het geval van Mafrans is dat van ondergeschikte orde. Het is vooral een kwestie van opvolging of het gebrek eraan in combinatie met de hoge vlucht van e-commerce. Die ‘cocktail’ zie je wel vaker bij familiezaken met veel gloriejaren op de teller die de voorbije jaren de deuren hebben gesloten in Leuven. Helaas begint de lijst stilaan lang te worden: Elektro Van Praag en bakkerij Van Hemelrijck in de Diestsestraat, Maroq-Unie in de Tiensestraat, Vandeven Tailor op het Herbert Hooverplein… Om nog niet te spreken over minder bekende zaken of ketens die de Leuvense winkelstraten verlieten.

Grieks drama

Het lijkt misschien stilaan op een Grieks drama, maar de Leuvense middenstand doet het eigenlijk nog relatief goed, al kan niemand ontkennen dat er klappen vallen door de combinatie van hoge huurprijzen, e-commerce en het circulatieplan. Toch openen er met de regelmaat van de klok ook nieuwe zaken, overigens niet zelden in aantrekkelijke winkelstraten zoals bijvoorbeeld de Parijsstraat of de Mechelsestraat. Conclusie: vooral de winkelstraten bij uitstek – de Diestsestraat en de Bondgenotenlaan - staan onder druk. Eind november 2018 stond 1 pand op 7 leeg in de Bondgenotenlaan met een totaal van twintig leegstaande panden over de hele lengte van de straat. Luc Caubergh van Liefst Leuven liet eerder al opmerken dat de hoge huurprijzen een grote rol spelen. “We beginnen de teloorgang nu toch te voelen in de centrumsteden. Zelfs de ketens vinden moeilijk een betaalbaar pand!”

Een mooi kantoor is alvast veel beter dan een leegstaande winkelruimte Schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V)

Volgens sommige handelaars is het geen vijf voor maar tien óver twaalf. Wat dat laatste betreft is er goed nieuws: zowat iedereen – over alle partijgrenzen heen - is het erover eens dat Leuven een gezellige shoppingstad moet blijven. Schepen van Handel Els Van Hoof (CD&V) wil naast de campagne om consumenten aan te zetten om lokaal te kopen ook eerder onverwachte pistes bewandelen. “We merken dat vooral het begin van de Diestsestraat en de Bondgenotenlaan het moeilijker hebben”, klinkt het. “Zou het een optie kunnen zijn om de handel meer te concentreren in het echte hart van de stad en in het begin van de winkelstraten ook te mikken op meer kantoren? Ik denk van wel want kantoren brengen werknemers naar de stad die ook zullen kopen en verbruiken in de stad. Een mooi kantoor is alvast veel beter dan een lege winkelruimte, al valt de leegstand in Leuven nog heel goed mee in vergelijking met andere centrumsteden. We moeten ‘out of the box’ durven denken in een innovatieve stad als Leuven.”

Museum

De conclusie is duidelijk: de toekomst van de Leuvense middenstand zal bepaald worden door de mate waarin de handelaars en het stadsbestuur elkaar kunnen vinden in mogelijke oplossingen. Van meer shop&go-plaatsen en een hogere leegstandtaks tot meer ondersteuning voor de handelaars in de strijd tegen het monster genaamd e-commerce… Niets doen is duidelijk geen optie meer want een stad zonder handel is zoals een museum zonder kunst. Het enige wat er te zien valt zijn muren en in Leuven zijn dat helaas bijzonder dure muren.