Aanbod De Lijn beter afgestemd op scholen Bart Mertens

07 januari 2019

10u15 0 Leuven Vanaf vandaag is het aanbod van De Lijn in onze provincie beter afgestemd op scholen. De vervoersmaatschappij stuurt ook bij om het busvervoer beter te laten aansluiten op het bedrijfsleven. “We blijven investeren in extra aanbod waar veel vraag is”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Het openbaar vervoer maakt deel uit van een betere mobiliteit in de toekomst. De ‘shift’ van de auto naar andere vervoersmiddelen zoals de bus moet zich doorzetten om de strijd tegen de CO2-uitstoot te winnen en De Lijn neemt die uitdaging ernstig. Vanaf vandaag is er opnieuw een stap in de goede richting gezet. De vervoersmaatschappij past de dienstregeling aan in drie provincies waaronder ook Vlaams-Brabant. Het bijsturen van de dienstregeling komt er met het oog op betere aansluitingen op aansluitend openbaar vervoer of op vraag van gemeenten, scholen of bedrijven.

Wegenwerken

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is tevreden met het initiatief van De Lijn. “Het aanbod van De Lijn stijgt al sinds 2014 en we blijven investeren in extra aanbod waar veel vraag is. We geven nu gehoor aan die vraag. De bijsturingen moeten zorgen voor een betere aansluiting met andere bussen en trams of met de trein. Ook het beter afstemmen op de lestijden in scholen of de werktijden in bedrijven, vragen van lokale overheden of langdurige wegenwerken liggen aan de basis van deze wijzigingen”, klinkt het. Meer info: www.delijn.be