96 motorrijders betrapt met onaangepaste kledij in eerste helft van het jaar

09 november 2018

14u30

Politiezone Leuven heeft tijdens de eerste helft van dit jaar 96 inbreuken vastgesteld op het niet dragen van een valhelm en/of beschermende kledij bij motorrijders. In het arrondissement Leuven gaat het zelfs om 137 feiten. Voor deze feiten riskeert de overtreder een boete van 58 euro. Als die boete of minnelijke schikking niet wordt betaald of de overtreder begaat zwaardere inbreuken, kan deze voor de rechter belanden. Eerder deze week werd er nog een motorrijder in de politierechtbank van Halle veroordeeld tot een boete van 80 euro omdat hij vorig jaar betrapt werd zonder beschermende kledij.