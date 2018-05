92 leerlingen zitten zonder school KSLEUVEN PLEIT VOOR DIGITAAL REGISTRATIESYSTEEM IN HEEL VLAANDEREN BART MERTENS

09 mei 2018

02u39 0 Leuven Welgeteld 92 leerlingen hebben voorlopig geen school toegewezen gekregen in het katholiek secundair onderwijs in Leuven. Voor 90 % van de leerlingen liepen de digitale inschrijvingen wel goed af.

Op 7 mei werden onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder de leerlingen van het eerste jaar door het digitale aanmeldingssysteem toegewezen aan de scholen van het katholiek secundair onderwijs in Leuven. Die toewijzing gebeurde op basis van de schoolvoorkeur van de leerlingen en volgens een toevalsprocedure. Meer dan 90% van de leerlingen kon terecht in hun school van eerste of tweede voorkeur. "De oprichting van de nieuwe school Stroom trok veel leerlingen aan", zegt Danny Pijls, coördinerend directeur van KSLeuven. "Het is duidelijk dat heel wat ouders en kinderen kiezen voor een gemoderniseerd secundair onderwijs. KSLeuven bereidt zich in al haar scholen ten volle voor op de vernieuwing van het secundair onderwijs die officieel op 1 september 2019 van start gaat."





Meer dan één school

Helaas was er voor 92 leerlingen minder goed nieuws na de digitale toewijzing. Zij kregen zelfs geen school toegewezen en moeten dus nog op zoek naar een plaats. Volgens Danny Pijls bestaat er wel nog een kans dat die leerlingen alsnog in een Leuvense school terecht zullen kunnen.





"KSLeuven draagt veel zorg voor deze leerlingen door onder meer op te sporen waar er dubbele inschrijvingen zijn met naburige scholen die niet deelnamen aan het online-aanmeldingssysteem. Door ouders die in meer dan één school inschreven te vragen om een definitieve keuze te maken, komen er plaatsen vrij en kunnen de reservelijsten opschuiven. De scholengemeenschap vraagt aan de ouders die nu nog geen school hebben voor hun kind om een tijdje geduld uit te oefenen. De ervaring leert dat het enkele weken kan duren voor er serieuze verschuivingen komen in de lijsten. Dit komt onder meer omdat een aantal scholen in de omgeving van Leuven nog moet beginnen met hun aanmeldingen of inschrijvingen."





Beterschap in zicht

KSLeuven liet vorig jaar al optekenen dat er één Vlaams registratiesysteem moet komen om dubbele aanmeldingen en/of inschrijvingen uit te sluiten. In afwachting van die maatregel op Vlaams niveau is er wel beterschap in zicht voor de Leuvense scholen. "KSLeuven zal zoals recentelijk al aangekondigd vanaf volgend schooljaar met alle Leuvense secundaire scholen in een netoverstijgend aanmeldingssyteem stappen zodat dubbele inschrijvingen onder alle Leuvense secundaire scholen al zijn uitgesloten. Toch zou een digitaal systeem op het niveau van Vlaanderen zeer welkom zijn om stress te vermijden bij de leerlingen en de ouders", besluit Danny Pijls.