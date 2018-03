9-jarige smakt met rolstoel tegen de grond 21 maart 2018

Een 9-jarig meisje is gistervoormiddag rond 10 uur omgevallen met haar rolstoel in de Redingenstraat in Leuven. Een begeleidster bleef met een wiel van de rolstoel steken in een voeg van het trottoir waardoor het meisje kantelde en hard ten val kwam. Ze werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. (KAR)