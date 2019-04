89-jarige vrouw bestolen door valse medewerker watermaatschappij ADPW

10 april 2019

17u58 0 Leuven Een 89-jarige vrouw uit de Weggevoerdenstraat in Wilsele is dinsdagnamiddag slachtoffer geworden van een Nederlandstalige dief die bij haar aanbelde en zich uitgaf voor een medewerker van de watermaatschappij.

De man zei dat er problemen waren met het water en dat hij de hoofdkraan moest dichtdraaien. De vrouw toonde hem de kraan waarop hij haar naar de keuken stuurde met de opdracht daar de kraan open te zetten en toe te kijken hoe lang het water uit de kraan bleef stromen. Even later hoorde ze de deur open gaan en stelde ze vast dat de onbekende haar woning had verlaten. Van de korte tijd dat hij alleen was had hij gebruik gemaakt een kast in de living te doorzoeken. Daar vond hij een portefeuille waarvan hij de inhoud, een paar honderd euro, mee griste.

Meer over Weggevoerdenstraat

Wilsele