87-jarige man thuis bestolen 23 augustus 2018

02u39 0

Op de Oudebaan in Leuven werd dinsdagochtend een 87-jarige man thuis bestolen. Een dief kon via de achterdeur in de woning komen terwijl de man in de tuin aan het werken was. Hij werd echter door de Leuvenaar opgemerkt toen hij de woning weer verliet. De oudere man sprak hem aan, maar de dief zei dat hij zich van woning vergist had en noemde de namen van de mensen die hij zocht. Daarop wandelde hij gewoon weg. Achteraf bleek dat hij aan de haal was gegaan met spaargeld van de bewoner. De politie kwam ter plaatse en er werd een pv opgesteld. (ADPW)