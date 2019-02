86-jarige man zwaargewond na aanrijding bij laaghangende zon ADPW

15 februari 2019

In de Heidebergstraat in Kessel-lo werd donderdagmiddag een 86-jarige man aangereden bij het oversteken. De buurtbewoner stak de straat over toen er een auto door de straat reed. De 49-jarige bestuurster van het voertuig had de man niet gezien door de laaghangende zon en kon niet op tijd stoppen. De man werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.