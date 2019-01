83.683 bezoekers voor STUK in 2018 Bart Mertens

14 januari 2019

13u49 1 Leuven In het derde jaar als Huis voor Dans, Beeld en Geluid ontving STUK 83.683 bezoekers. Dat zijn er ongeveer 1500 meer in vergelijking met 2017.

De cijfers van STUK als Huis voor Dans, Beeld en Geluid in Leuven leiden tot enkele opmerkelijke conclusies. Zo blijkt fABULEUS, het gezelschap voor de werking Jong Publiek, een belangrijke motor in het publieksverhaal. “Met opvallende producties van onder meer Jan Martens en Michiel Vandevelde speelde fABULEUS voor volle zalen. Zowel de school- als de avondvoorstellingen brachten veel jonge podiumliefhebbers op de been”, zegt STUK-directeur Steven Vandervelden.

Artefact

Ook een succesfactor: in het najaar van 2018 lanceerde STUK een nieuw sound-programma met gevarieerde concerten en uitdagende geluidskunst. “De vrijwel uitverkochte concerten van Tomoko Sauvage (en haar smeltende ijsblokken) en Aya Suzuki (Nine Bells) tonen aan dat dit nieuwe luik in de smaak valt bij een breed publiek. Ook het jaarlijkse kunstenfestival Artefact was opnieuw een sterkhouder van het programma. In februari 2018 bezochten meer dan 15.000 mensen de editie ‘This Rare Earth - Stories from Below’. Op 21 februari opent overigens Artefact 2019 onder de titel ‘Parallel Crossings’. Als Huis voor Dans, Beeld en Geluid werkt STUK immers ook in 2019 verder aan een scherp, verrassend en vernieuwend programma dat toch een ruim publiek aanspreekt”, besluit STUK-directeur Steven Vandervelden.