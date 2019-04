81-jarige vrouw naar ziekenhuis na val in Diestsestraat ADPW

11 april 2019

14u22

Een 81-jarige vrouw uit Kessel-Lo ging donderdag omstreeks de middag in de drukke Diestsestraat in Leuven tegen de grond nadat ze was gestruikeld. De vrouw werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. Ze had geen uiterlijke verwondingen maar klaagde wel van pijn.