800 euro boete voor sluikstorten KAR

31 januari 2019

15u32 0 Leuven Een vrouw uit Leuven is veroordeeld tot 800 euro boete voor het achterlaten van vier zakken huisvuil in Wilsele op 18 juni 2017.

Angélique T. kreeg een minnelijke schikking van 100 euro voorgesteld maar ging daar niet op in. De strafrechter legde haar een boete op van 800 euro of een maand vervangende gevangenisstraf. “De tenlastelegging is bewezen op grond van de materiële vaststellingen en het omstandig gevoerde onderzoek. De rechtbank verwijst in het bijzonder naar de foto’s in het repressief dossier en naar de verklaring van de getuige.”