800.000 euro voor Schorenshof en STROOM Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) ondersteunt projecten in Leuven Bart Mertens

02 januari 2019

16u55 0 Leuven Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans (N-VA) kent subsidies toe aan twee belangrijke projecten in Leuven. Buurtcentrum Schorenshof krijgt een half miljoen euro en de nieuwe middelbare school STROOM ontvangt 283.000 euro. “De gefinancierde projecten zetten in op het stimuleren van opwaartse sociale mobiliteit”, aldus minister Homans (N-VA).

Goed nieuws voor de stad Leuven. Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans (N-VA) komt aandraven met een laat maar welgekomen kerstcadeau. Homans keurde zopas twee belangrijke subsidies goed voor een totaalbedrag van bijna 800.000 euro. Minister Homans wil naar eigen zeggen steden ondersteunen bij investeringen in sociale infrastructuur. Voor de stad Leuven maakt de minister ruim een half miljoen euro vrij voor Buurtcentrum Schorenshof in Wilsele.

Sociale woningen

“De gefinancierde projecten zetten in op het stimuleren van opwaartse sociale mobiliteit door het structureel aanbieden van hefbomen om de zelfredzaamheid van mensen te verhogen. De geselecteerde steden (Antwerpen, Gent, Kortrijk, Leuven, Oostende, Turnhout en Brussel) ontvangen samengeteld 7 miljoen euro”, aldus Liesbeth Homans. “Leuven krijgt een subsidie van een half miljoen euro voor Buurtcentrum Schorenshof. Dat is een kleinschalig project dat zich richt tot de buurt Wilsele-dorp waar een concentratie is van sociale woningen. Het project wil het buurtcentrum uitbreiden naar aanleiding van de renovatie van het lokale wooncomplex Schorenshof en de afbraak van de woonblokken.Meer fysieke ruimte voor het buurtcentrum geeft meer ruimte voor initiatief van kinderen, mensen in armoede en bewoners van het dorp.”

Groen en water

Minister Homans maakte zopas ook bekend dat nog een ander Leuvens project een aanzienlijke subsidie krijgt om de stadsvernieuwing voort te zetten. Het gaat meer concreet om de nieuwe middelbare school STROOM. “Dit stadsvernieuwingsproject speelt in op specifieke stedelijke uitdagingen. Dit jaar werd gekozen voor het thema ‘Groen en water in de stad’, onmisbare schakels voor een leefbare stad. De stad Leuven krijgt een subsidie van 283.000 euro. In het omgevingsconcept van de middelbare school ‘STROOM’, gelegen langs de Dijle aan de Vaartkom, wordt de thematiek van waterbeleving in al zijn facetten maximaal zichtbaar. Het braakliggend terrein rond de sociale woningen en de school wordt omgevormd tot een publiek toegankelijke groenzone met aandacht voor natuur- en waterhuishouding en de educatieve waarde. Het project zal ook de warmte van de Dijle benutten en via een energiesysteem de warmtevraag van de school invullen. De subsidie geeft de stad Leuven nog meer de kans om via een kleinschalig stadsvernieuwingsproject creatief en innovatief in te zetten op stedelijke uitdagingen”, besluit minister Homans.