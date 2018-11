80 leerlingen kruipen in huid van diplomaten Model UNESCO vergadert over ‘fake news’ Bart Mertens

15 november 2018

12u15 0 Leuven 80 leerlingen uit 17 Europese secundaire scholen kropen zopas in de huid van ambassadeurs, journalisten of vertegenwoordigers van een organisatie voor de tweede editie van de Vlaamse ‘MUNESCO’. Op ‘Model UNESCO’ onderhandelen de leelingen met elkaar op een fictief internationaal forum.

De fictieve VN-vergadering in Leuven ging deze keer over ‘fake news’ en het recht op toegang tot betrouwbare informatie, het recht op privacy en het recht op vrije meningsuiting. Vlaamse en internationale hogeschoolstudenten lerarenopleiding zorgden voor begeleiding en namen ook deel aan de onderhandelingen.

Elk van de 17 deelnemende scholen vertegenwoordigde een land. Hun ambassadeurs onderhandelden over een resolutie die het probleem van fake news aan de kaak stelde en er ook een oplossing voor aanreikte. De onderhandelingen liepen volgens de geldende diplomatieke spelregels en vonden plaats op UCLL’s Campus Hertogstraat in Heverlee. Vertegenwoordigers van internationale ngo’s en andere betrokken organisaties probeerden vanuit hun expertise te wegen op de gesprekken en het eindresultaat. Journalisten volgden de debatten en brachten er verslag over uit vanuit de ‘press room’. Aan het einde van de rit werd de resolutie ter stemming voorgelegd.

De jongeren leren zich te verplaatsen in andermans denkwereld Mieke Van Ingelghem, UCLL

Het experiment dwingt jongeren om echt na te denken over problemen in onze wereld. Dat vindt ook Mieke Van Ingelghem van UCLL: “Deze 3-daagse oefening leert jongeren heel wat bij op het vlak van inzicht, taalvaardigheden en van belangrijke affectieve leerdoelstellingen zoals het zich verplaatsen in andermans denkwereld.”

Het internationale karakter van de MUNESCO werd eveneens versterkt doordat ook studenten van de Postgraduate International Educating Class (PIEC) van UCLL rollen opnamen in de onderhandelingen. De MUNESCO van de Lage Landen bracht zo meteen jongeren en studenten uit verschillende werelddelen met elkaar in contact.

Krachtig instrument

De Lerarenopleiding van UCLL’s Campus Comenius is trouwens al enkele jaren lid van het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet). Dat is één van de grootste internationale schoolnetwerken ter wereld. Scholen die actief zijn in het ASPnet streven ernaar om — vertrekkend vanuit de idealen van UNESCO — leerlingen beter voor te bereiden op actief burgerschap in een steeds complexer wordende en sneller evoluerende samenleving. Met meer dan 8.500 onderwijsinstellingen uit 179 landen op alle continenten is het ASPnet een krachtig instrument om UNESCO- en VN-waarden uit te dragen over de hele wereld.