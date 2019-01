8,9 % meer starters in onze regio Bart Mertens

11 januari 2019

14u45 0 Leuven In 2018 werden er in Vlaanderen 57.010 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht. Dat is een toename van 9,1% ten opzichte van 2017. In Vlaams-Brabant kwamen er 785 ondernemingen bij in 2018 en dat is goed voor een groei van 8,9 %.

Nancy Van Espen, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel: “Dat het aantal starters een aangroei kent en zelfs een recordhoogte haalt, heeft te maken met een verbeterd imago van ondernemerschap en de aantrekkende economie. Ook een aantal noodzakelijke ingrepen van de regering zoals het verlagen van de vennootschapsbelasting, goedkopere eerste aanwervingen en financiële ondersteuningsmaatregelen leveren een bijdrage in die evolutie.”

9.590 starters

Vlaams-Brabant is op de provincie Oost-Vlaanderen (+13,1 %) na grootste stijger. “We zien een stijging van het aantal starters in alle Vlaamse provincies. Vlaams-Brabant volgt na Oost-Vlaanderen als tweede met een stijgingspercentage van 8,9 %. In 2018 waren er 9.590 starters. In 2017 was er sprake van 8.805 starters. Een stijging van 785 starters maar toch moet de overheid nog meer doen om het starten van een zaak verder aan te moedigen en te ondersteunen. Zo blijven we hameren op de nood aan een verdere verbetering van het sociaal statuut voor zelfstandigen, met als eerste prioriteit een gelijkwaardig pensioen. Uit UNIZO-onderzoek bij gevestigde zelfstandigen bleek dat die zwakkere sociale bescherming de voornaamste reden waarom ze ooit over hun start hebben getwijfeld”, besluit Nancy Van Espen.