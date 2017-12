8.500 euro voor Fonk 02u44 0

De provincie Vlaams-Brabant geeft 61.800 euro aan negen erfgoedprojecten in Aarschot, Beersel, Boortmeerbeek, Diest, Gaasbeek, Hofstade en Leuven. Deze subsidie gaan naar projecten die erfgoed onderzoeken, registreren of ontsluiten. "Wij ondersteunen en stimuleren met deze subsidies Vlaams-Brabantse erfgoedprojecten. Zij zijn een tastbaar bewijs dat erfgoed leeft in onze provincie", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. Fonk uit Leuven maakt een documentaire over Leuven '68, vijftig jaar na de gebeurtenissen, gebaseerd op historisch filmmateriaal. Er worden, naast ruime distributie, ook debatten en een educatieve lesmap voorzien.





De subsidie bedraagt 8.500 euro. Op 1 januari 2018 treedt het nieuwe subsidiereglement voor ontsluiting van onroerend erfgoed in werking. Aanvragen hiervoor kunnen gedurende het hele jaar ingediend worden en uiterlijk 3 maanden voor de start van het project. (ADPW)