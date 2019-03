79-jarige vrouw sterft na aanrijding met Lijnbus ADPW

27 maart 2019

18u18 4

Op de Wilselsesteenweg in Kessel-Lo is vanmorgen omstreeks 10 uur de 79-jarige Irene Renard uit de nabijgelegen Hulsberg overleden nadat ze werd aangereden door een bus van De Lijn. “Uit de conclusies van de verkeersdeskundige, het gerechtelijk labo en wetsdokter is gebleken dat de dame op het voetpad aan het wandelen was toen ze mogelijks onwel geworden is en daardoor naast het voetpad is beland. Een getuige zag de 79-jarige dame vallen. De bus van De Lijn trachtte nog uit te wijken maar kon niet meer tijdig in de remmen. De vrouw ws op slag dood”, zo vertelt Leuvens parketwoordvoerster Sarah Callewaert. “De buschauffeur reed niet te snel en testte negatief wat betreft alcohol en drugs in het verkeer. Op dat ogenblik zaten er schoolkinderen op de bus”, aldus nog Callewaert. Het is vooralsnog niet duidelijk he die kinderen werden opgevangen. De familie van Irene reageerde zwaar aangeslagen op het verlies. “Voor ons is het ook raden wat er gebeurd is. Mama was nog goed te been en ging elke dag wandelen. Het is extra pijnlijk dat wij geen afscheid van haar hebben kunnen nemen”, zo klinkt het bij zoon en dochter. De familie Renard was een erg hechte familie. Zij zagen mekaar erg regelmatig en waren ook bij de buren erg geliefd. Irene was de vrouw van voormalig Leuvens politiecommissaris Herman Vansteenwegen. Irene zou te voet onderweg geweest zijn naar de pedicure. Meteen na het ongeval laaide de discussie op of bussen van De Lijn wel een plaats hebben op de -toch- smalle Wilselsesteenweg. Sinds korte tijd is er een omleiding waardoor er zowat elke zeven minuten een bus voorbijkomt. In dit geval ging het om een bus met het logo van De Lijn die eigendom is van een privébedrijf. Het verkeer werd in beide richtingen afgesloten van het kruispunt met de Kesseldallaan tot aan de Bergstraat.