76.000 euro betaald voor renovatie tot ... ruwbouw SLACHTOFFER DUBIEUZE AANNEMER SLAAPT AL 3 MAANDEN IN AUTO SVEN PONSAERTS VANESSA DEKEYZER

19 maart 2018

02u29 0 Leuven Drie maanden zou de totaalrenovatie van zijn appartement duren. Maar ruim zes maanden nadat een aannemer uit Rotselaar aan de werken begon, rest een 34-jarige man uit Leuven enkel een ruwbouw, én is hij 76.000 euro armer. Geld dat de man door een dreigend faillissement van de aannemer definitief dreigt te verliezen. "Door deze malafide aannemer slaap ik zelfs al drie maand noodgedwongen in mijn auto."

76.000 euro. Zoveel telde Y.T. (34) al neer voor de totaalrenovatie van zijn appartement in het centrum van Leuven. In plaats van de gedroomde woning, rest hem nu een grote, kale ruimte, zonder water, elektriciteit, vloer, laat staan een wc, bad of verwarming. "Na de afbraak werden enkel de pleisterwanden en -plafonds en de rudimentaire waterleiding geplaatst. Maar daar stopt het ook", zucht T., zijn onbewoonbare appartement tonend. "Voor voort te willen werken, eist de aannemer uit Rotselaar die ik in de arm nam nóg meer geld, terwijl zijn zaak op de rand van het faillissement balanceert. Die man heeft gewoon al mijn geld aangenomen, maar duidelijk nooit de intentie gehad mijn appartement ook af te werken. Ondertussen stelt hij mij zelfs in gebreken voor de niet-betaling van absurde hoge meerprijzen van nog niet eens geleverde elektriciteitswerken. Ook rekeningen die hij zoals contractueel bepaald zelf moet voldoen, bijvoorbeeld van de afvalcontainerdienst en het stabiliteitsonderzoek, blijft hij gewoon sturen. Een Poolse onderaannemer die hier maandenlang aan de slag was, zag naar eigen zeggen nog geen cent."





Intimidatie

De aannemingsfirma eist bij aanvang van de werken tot 90% van het offertebedrag - iets wat in onleesbare lettertjes op de overeenkomst staat gedrukt. Wie niet onmiddellijk betaalt, wordt geïntimideerd met hoge nalatigheidsinteresten en een stopzetting van de werken. T. betaalde op die manier nog voor er goed en wel iets aan zijn appartement was verbouwd in totaal zo'n 76.000 euro.





"De eerste twee voorschotten van de in totaal zo'n 100.000 euro kostende totaalrenovatie heb ik inderdaad vrijwel meteen voldaan. Maar daarmee is ook bijna de hele vernieuwbouw betaald, terwijl ik wel met een gestripte bouwwerf achterblijf: zonder vloerisolatie, de gekozen tegels, bepleistering, water en elektriciteit, verwarming én mijn volledig ingerichte badkamer."





Dakloos

Door de hele situatie heeft T. niet langer een dak boven het hoofd, en slaapt hij zelfs noodgedwongen in zijn wagen. "De eerste drie maanden van de 'totaalverbouwing' kon ik nog in het leegstaande huis van mijn grootouders terecht. Maar ondertussen is dat verkocht en ben ik letterlijk dakloos. Al drie maanden slaap ik in mijn auto. Om te douchen en voor de was moet ik naar mijn familie in Sint-Truiden."





Online regent het klachten en is er sprake van meerdere (gewonnen) rechtszaken van gedupeerde klanten tegen de aannemer. "Ikzelf vond en sprak ondertussen al zeven andere slachtoffers van hetzelfde bedrijf. Sommigen onder hen verloren eveneens vele duizenden euro's. Die malafide man dient dringend te worden gestopt. De verschillende firma's die hij en zijn vrouw op hun naam hebben, vormen een lege doos, zonder liquide middelen. Al jarenlang doen ze meerdere bedrijven herhaaldelijk failliet gaan. Ondertussen kan ikzelf geen kant op."





Firma gecontroleerd

Toch is T. naar eigen zeggen niet onbezonnen te werk gegaan. "Voor ik met de firma in zee ging, heb ik het gecontroleerd: de aannemer had groen licht voor wat betreft zijn verplichtingen aan de Sociale Zekerheid. Een tweetal maanden later, toen ik onraad begon te krijgen, was dat echter rood, en ben ik beginnen panikeren." Onderzoek leerde dat de man al op 25 juli 2017 uitstel van faillissement had gekregen, een status die eind januari door de rechtbank voor vijf maanden werd verlengd. "En dat terwijl hij in Leuven volop reclame blijft maken voor renovatieprojecten, klaar binnen de drie maanden..."





Kortgeding

Omdat alle ondernomen bemiddelingspogingen ondertussen zijn gestrand, zal de gedupeerde nu proberen via een procedure in kortgeding een deel van zijn 76.000 euro trachten te recupereren.





"Volgens mijn advocaat is de kans ooit nog iets terug te zien echter zéér klein. Het ziet er naar uit dat ik de komende 15 jaar zal mogen werken voor de afbetaling van... niks. Door nu mijn verhaal te vertellen, hoop ik andere mensen deze hel te kunnen besparen, én er van rechtswegen toch actie wordt ondernomen om dergelijke malafide ondernemers eerder te stoppen."