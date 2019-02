73-jarige vrouw zwaargewond na aanrijding op Tiensesteenweg ADPW

26 februari 2019

Op de Tiensesteenweg in Heverlee werd maandagochtend een voetganger aangereden. De 73-jarige vrouw uit de buurt stak over aan het zebrapad toen er net een auto uit de Overwinningsstraat de Tiensesteenweg kwam opgereden. De 56-jarige bestuurder van het voertuig had de vrouw niet op tijd opgemerkt en het kwam tot een aanrijding waarbij de vrouw ten val kwam. De vrouw werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket werd door de politie verwittigd en stelde een deskundige aan.