700 jongeren uurtje vast op trein 02u47 0

Een trein met een 700-tal jongeren aan boord, is woensdagvoormiddag in panne gevallen in Vertrijk, tussen Tienen en Leuven. De trein was onderweg vanuit Zwitserland toen die tussen beide stations in panne viel. Dat gebeurde omstreeks 10.40 uur. "Door problemen met de locomotief heeft de trein daar een uurtje stilgestaan, waardoor er ook een spoor geblokkeerd werd. De defecte trein werd nadien door een hulplocomotief naar Leuven gesleept", zegt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS. De 700 jongeren waren net op skiklassen geweest. In Leuven stapte zowat de helft van de aanwezige jongeren uit. De andere helft nam de trein richting Brussel. (ADPW)