70.280 bezoekers voor Arenberg Festival Expo in M uitschieter met meer dan 45.000 bezoekers Bart Mertens

22 januari 2019

13u00 0 Leuven Het Arenberg Festival is sinds zondag definitief afgelopen. Meer dan drie maanden lang stroomde er blauw bloed door Leuven. Het programma bracht op diverse manieren het markante geslacht Arenberg terug tot leven. En dat werd gesmaakt want het veelzijdige programma met zo’n 30 projecten bracht liefst 70.280 mensen op de been.

Het hoogtepunt van het Arenberg Festival waren de tentoonstellingen in M-Museum Leuven en de Universiteitsbibliotheek die in totaal 53.665 bezoekers aantrokken. De tentoonstelling ‘Macht en Schoonheid. De Arenbergs’ in museum M was de absolute blikvanger met 45.641 bezoekers. “Wie niet op tijd tot in M geraakte, kan vanaf vandaag online door deze expo wandelen. In de vorm van een virtuele 360°-tour herbeleef je de tentoonstelling op de website van M”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) die meer dan tevreden is met de interesse van het publiek.

Openingsweekend

Naast de tentoonstellingen in M en in de Universiteitsbibliotheek organiseerden meer dan 70 partners eveneens allerlei activiteiten. “Hiermee kreeg de bezoeker meer inzicht in het leven van de adellijke familie Arenberg en haar impact op onze regio. Aan deze activiteiten namen 16.615 mensen deel. Niet enkel het publiek was enthousiast maar ook de vele partners spreken van een groot succes. De grote voltreffer was het openingsweekend waarvoor bijna 10.000 mensen afzakten naar het Arenbergkasteel in Heverlee. Ook de rondleidingen in het kasteel waren in een mum van tijd uitverkocht”, besluit schepen Vandevoort.