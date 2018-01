7,7% van EU-Leuvenaars ging stemmen 30 januari 2018

02u37 0 Leuven Gemeenteraadslid Lies Corneillie (Groen) vraagt aan de stad Leuven om actief campagne te voeren om niet-Belgen aan te moedigen zich te registreren als kiezer.

"Nog steeds weten te weinig niet-Belgen dat ze dit recht hebben. Een grote meerderheid van de niet-Belgische inwoners van ons land maakt geen gebruik van hun gemeentelijk stemrecht, zo blijkt uit de cijfers. In 2012 nam slechts 7,7% van de EU-Leuvenaars stemrecht op en 12,3% van de niet-Europese Leuvenaars. Ter vergelijking: in Watermaal-Bosvoorde registreert ongeveer één vierde van de stemgerechtigde niet-Belgen zich als kiezer", aldus Lies Corneillie. De stad Leuven is echter niet van plan om een campagne te lanceren. "De voorbije twee verkiezingen stuurde het stadsbestuur een persoonlijke brief naar mensen die in aanmerking komen voor een registratie als kiezer", reageert burgemeester Louis Tobback (sp.a).





"We gaan dus geen lichtreclame van twintig vierkante meter plaatsen om dit recht extra in de aandacht te brengen."





Nog ter info: niet-Belgen die zich willen laten registreren moeten dat voor 31 juli doen om kiesgerechtigd te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. (BMK)