68-jarige bestuurder overleeft crash in berm niet 21 maart 2018

Een 68-jarige Leuvenaar is gisternacht overleden bij een verkeersongeval op de Lüdenscheidsingel. De zestiger was met zijn auto van de weg geraakt, door een haag gereden en tegen bomen tot stilstand gekomen. Een buurtbewoner hoorde de harde klap maar van het ongeval zelf waren geen getuigen. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan. "Uit de eerste bevindingen blijkt dat de man mogelijk onwel is geworden voor het ongeval en daardoor van de weg af geraakt is", aldus parketwoordvoerster Sarah Callewaert. (KAR)