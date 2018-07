600.000 euro voor sport-infrastructuur 07 juli 2018

02u46 0 Leuven De Vlaamse Regering investeert 600.000 euro in Leuvense sportinfrastructuur. Samen met de sportclubs wordt er zo 2,8 miljoen euro in sport geïnvesteerd.

Het gaat om de uitbreiding van de bestaande accommodaties van Lovanium Sport NV met de bouw van een nieuwe energieneutrale tennishal over 3 bestaande outdoor tennisterreinen, de realisatie van 2 extra padelterreinen en een uitbreiding met een fitness-conditiecentrum in 2 verdiepingen. Het tweede dossier is voor de Rugby Club Leuven. Daar bestaat het project uit de omvorming en uitbreiding van het bestaande oefenterrein in natuurgras tot een groter kunstgrasveld specifiek voor rugby, renovatie van de verlichting en de bouw van nieuwe (extra) kleedkamers én een krachthonk.





Tevens wordt ook geïnvesteerd om de toegankelijkheid van de hele site te verbeteren. Kandidaat-burgemeester Lorin Parys is tevreden met de investeringen van minister Muyters: "De N-VA Leuven wil van Leuven een échte sportstad maken, deze investeringen passen daar mooi in. Sport brengt Leuvenaars samen, doet je goed voelen en draagt bij tot je identiteit en helpt de inclusie van kansengroepen. Wij zetten in op die verbindende factor en zijn blij dat minister Muyters hiervoor middelen voorziet."





(ADPW)