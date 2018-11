60 jaar getrouwd: diamanten huwelijk voor Theo (78) en Marie-José (78) KAR

10 november 2018

19u17 1 Leuven Rasechte Leuvenaars Theo Binard en Marie-José stapten 60 jaar geleden, op hun 18de verjaardag, in het huwelijksbootje. Het koppel woont sindsdien in Kessel-Lo waar ze twee dochters grootbrachten.

Theo maakte carrière bij de Belgische luchtmacht als luchtverkeersleider terwijl zijn vrouw als schoonheidsspecialiste aan de slag ging nadat ze de deur bij het Leuvense Philips achter zich dicht trok.

Het koppel heeft ondertussen vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Theo houdt zich nog bezig als zittingsdeurwaarder in het gerechtsgebouw. Marie-José verdiepte zich na haar pensioen in het kantklossen en in het maken van bloemstukken.