60.000 lekkerbekken op Hapje-Tapje 06 augustus 2018

Hapje-Tapje vierde gisteren zijn dertigste verjaardag. Zo'n 60.000 bezoekers vierden mee tijdens het culinaire festival. Op de 'Grand Place Gourmande' was het aangenaam vertoeven in de schaduw van de grote overkapping die er voor de gelegenheid was opgebouwd. Restaurant Rossi ging met drie culinaire prijzen aan de haal, een unicum in de lange geschiedenis van Hapje-Tapje. Jessie Verberckmoes van Bar Nine haalde de trofee van de Barmannenrace binnen. Egy Selja van het Rock Café was de beste barvrouw. Hapje-Tapje sloot af met Raymond Van Het Groenewoud op de Oude Markt. (KAR)