6-jarig meisje dat verdronk in Sportoase overleden 06 augustus 2018

Het zesjarig meisje uit Leuven dat eind juni verdronk in het zwembad van Sportoase aan de Philipssite heeft de strijd verloren. Het kind werd op vrijdag 29 juni omstreeks 18 uur door andere kinderen bewusteloos aangetroffen in het recreatiebad. Het meisje, dat er op uitstap was met haar ouders, werd gereanimeerd en lag lange tijd in kritieke toestand in het UZ Leuven. Bij Sportoase waren ze gisteren zelf nog niet op de hoogte gebracht van het overlijden. Bij het Leuvense parket was niemand bereikbaar voor commentaar. (KAR)