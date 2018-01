6.000 Leuvenaars klinken en smullen op 'beste nieuwjaarsdrink ooit' 02u28 0 Sven Ponsaerts Op de nieuwjaarsdrink werden onder andere meer dan 10.OOO smoutebollen gegeten.

De stad Leuven hield zaterdag haar jaarlijkse nieuwjaarsdrink. Naar schatting gingen zo'n 6.000 Leuvenaars op de uitnodiging van het stadsbestuur in om samen op de Grote Markt het glas te heffen op het nieuwe jaar. "Het was een zéér geslaagde editie, zelfs de beste ooit", meent schepen van Feestelijkheden Dirk Vansina (CD&V). "Er werden dan ook vier vaten Stella meer getapt dan vorig jaar. Het publiek was enthousiast, en werd dat nog meer naarmate de namiddag vorderde. Iets wat wel verband houdt met de gulle traktatie van AB InBev."





Deze editie stapte de stad af van het traditioneel nieuwjaarsgebak. "In de plaats gingen er wel zo'n 10.000 smoutebollen - een 3.000-tal porties - over de toonbank van Het Wit Madammeke", weet de schepen. De Kapblok, de Leuvense 'Beste slager van België', zorgde met varken aan 't spit voor de broodjes vlees, en voor wie dat wenste was er ook vegetarisch lekkers. "Onder de aanwezigen hebben we bovendien drie fietsen en evenveel unieke fietstassen verloot. Met deze onovertroffen nieuwjaarsdrink sluiten we in Leuven meteen ook een succesvolle 'Wintertijd' af", aldus nog Vansina.