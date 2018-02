59 bestuurders te snel tijdens flitscontrole 02 februari 2018

Het anoniem flitsvoertuig van de Leuvense politie controleerde woensdagmiddag 1.275 auto's op drie locaties waar maximaal 30 km/uur mag gereden worden. Daarvan reden er 59 te snel. In de Brouwersstraat reden 23 wagens te snel (hoogste snelheid 45 km/u). In de Riddersstraat werden 4 bestuurders geflitst die te snel reden (hoogste snelheid 49 km/u). In de Koning Albertlaan in Kessel-Lo reden 32 bestuurders te snel (hoogste snelheid 57 km/u). (ADPW)