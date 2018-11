58.000 euro voor Leuvense 11.11.11-vrijwilligers Bart Mertens

15 november 2018

10u20 0 Leuven De vrijwilligers van 11.11.11 hebben een succesvolle campagne achter de rug. In totaal haalden ze welgeteld 57.967,82 euro op. Dat is een stijging met 5% ten opzichte van vorig jaar.

Met de opbrengst strijdt 11.11.11 verder tegen onrecht en voor duurzame verandering. Zo pleit 11.11.11 voor een menselijk en rechtvaardig migratiebeleid. “Want we zijn allemaal mensen onderweg naar een beter leven”, klinkt het. “11 november was voor 11.11.11 een heel speciale dag. Honderd jaar geleden eindigde op 11 november om 11 uur de Eerste Wereldoorlog en jaren later werd op diezelfde dag 11.11.11 opgericht”, klinkt het.

Solidariteitsbuffet

De komende weken staan ten voordele van 11.11.11 in Vlierbeek nog een vertelwandeling en een solidariteitswandeling met improvisatietheater op het programma. In Leuven is er nog een solidariteitsbuffet en in Kessel-Lo een restaurantdag met wereldkeuken. “De campagne van 11.11.11 kan elk jaar ook rekenen op de steun van de stad Leuven. Het stadsbestuur schenkt zelf een toelage van 20.000 euro en helpt het Leuvense 11.11.11-comité waar het kan”, besluit schepen Denise Vandevoort (sp.a).