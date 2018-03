577.746 euro voor kennisregio 10 maart 2018

02u48 0

De provincie Vlaams-Brabant geeft 577.746,63 euro aan Vlaams-Brabantse kennisinstellingen, organisaties en bedrijven die deelnemen aan vier Europese projecten. Deze projecten moeten Vlaams-Brabant verder uitbouwen tot een kennisregio. "Het moet gaan om projecten die het provinciale economische beleid versterken. Voor deze projecten krijgen de projectpartners een deel financiering via Europa en de provincie kan bijkomend nog tussenkomen. Deze extra financiering is voor veel actoren cruciaal en doorslaggevend om dergelijke projecten op te kunnen zetten of hieraan deel te nemen", zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor Economie. Onder meer KU Leuven krijgt heel wat middelen van de provincie. (BMK)