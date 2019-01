50 ‘mobipunten’ in Leuven Antwoord op rommelig openbaar domein door deelfietsen, deelauto’s en e-steps Bart Mertens

17 januari 2019

16u25 0 Leuven De stad Leuven gaat de komende drie jaar met Europese steun 50 mobipunten inrichten. Dat zijn plaatsen waar je verschillende vervoerswijzen samen kan vinden op één locatie. Van een bushalte tot elektrische deelauto’s en zelfs bakfietsen. Leuven krijgt een Europese subsidie van 516.721 euro als Interreg-project en legt zelf nog 350.000 euro op tafel.

Het aanbod van vervoersmiddelen wordt alsmaar groter voor de inwoners van steden. Terwijl je vroeger keuze had uit openbaar vervoer of een eigen wagen of (brom)fiets bestaan er ondertussen deel(bak)fietsen, deelauto’s en zelfs e-steps. Niet zelden staan die nieuwe vervoersmiddelen behoorlijk lukraak opgesteld op een bepaalde locatie. Dat leidt soms tot een rommelig ingericht openbaar domein en daar wil de stad Leuven iets aan doen door zogenaamde ‘mobipunten’ te realiseren. “Deze ‘mobipunten’ zijn inderdaad een antwoord op de verrommeling van het openbaar domein”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). “Via de mobipunten zal de stad Leuven afspraken maken met de verschillende aanbieders om hun deelmobiliteitsaanbod te clusteren op goedgekozen plaatsen.”

Lockersysteem

In totaal wil het nieuwe Leuvense bestuur liefst 50 mobipunten aanbieden op het grondgebied van de stad, inclusief deelgemeenten. “Het gaat meer concreet over een netwerk van 5 grote, 10 middelgrote en 35 kleine mobipunten. Op deze locaties zullen de diverse mobiliteitsdiensten zoals een bushalte, publieke laadpalen, elektrische deelauto’s, -fietsen en -bakfietsen, buggy’s en rolstoelen samen aangeboden worden. Bijkomende diensten en voorzieningen zoals bijvoorbeeld een lockersysteem voor stadsdistributie en real time info over het openbaar vervoer zullen het gebruik ervan nog stimuleren. Het aanbod uiteraard ook ter beschikking gesteld in een app. Een eigen huisstijl zal de mobipunten goed herkenbaar maken.”

Mobiliteitsknoop

De stad gaat nu op zoek naar geschikte locaties en krijgt Europese steun voor het pilootproject dat loopt in 7 steden. Naast Leuven nemen ook Amsterdam, Nijmegen, Arnhem, Manchester, Dreux en Kempten deel. “De stad Leuven krijgt een subsidie van 516.721 euro als Interreg-project en legt daar zelf ruim 350.000 euro bovenop. Met deze mobipunten willen we het voor de inwoners en bezoekers van Leuven gemakkelijker maken om gebruik te maken van deelfietsen en -wagens. De mobipunten zijn een belangrijke stap naar het ontwarren van de mobiliteitsknoop in Leuven en dragen bij tot een aangename maar bereikbare en klimaatneutrale stad.” Nog dit: het totale werkingsbudget van het project bedraagt 8,8 miljoen euro waarbij 5,3 miljoen euro gefinancierd wordt door Interreg. In totaal worden 92 mobipunten gerealiseerd met ongeveer 2.400 gedeelde mobiliteitsvoertuigen in de geselecteerde pilootsteden.