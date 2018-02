5.000 leerlingen verkennen hun toekomst 07 februari 2018

De provincie opende gisteren de doe-beurs in de Leuvense Brabanthal. Gedeputeerde Florquin ging langs op de beurs die tot en met 8 februari zo'n 5.000 leerlingen van 10 tot 14 jaar zal verwelkomen. In de aanbieding: liefst 85 workshops die de jongeren moeten helpen om de juiste keuzes te maken voor de toekomst. "We verwachten leerlingen uit 104 scholen", aldus Florquin. "Tijdens de doe-beurs krijgen de jongeren antwoorden op al hun vragen over de vele beroepen waaruit ze kunnen kiezen. Proeven van een job is belangrijk om de juiste studiekeuze te maken. Jongeren moeten zelf kunnen doen, ontdekken en ervaren. Ze worden tijdens de beurs ook geprikkeld om nieuwe mogelijkheden te verkennen."





De beurs is ook te bezoeken op woensdagnamiddag. Samen met hun ouders kunnen de kinderen gratis uitproberen welke leuke beroepen er bestaan. Ze kunnen stempels verzamelen bij de verschillende workshops en zo maken ze kans op een mooie prijs. (BMK)