5.000 fans schreeuwen Duivels naar zege VOLLE OUDE MARKT HULT ZICH IN DRIEKLEUR VOOR WK-MATCH TEGEN TUNESIË STEFAN VAN DE WEYER

25 juni 2018

02u23 0 Leuven De Leuvense Oude Markt liep goed vol voor de WK-match België-Tunesië: ruim vijfduizend supporters kwamen er hun nationale helden aanmoedigen. Naast studenten die even een blokpauze van 90 minuten namen, vielen er ook enkele supporters uit Nederland te bespeuren. In oranje outfit, maar niet minder vurig schreeuwend voor zwart-geel-rood.

Aan 't Archief in de Zeelstraat naast de Oude Markt zat er al flink wat volk onder een dakje van vlaggen over de straat. Op de aanpalende Oude Markt bevonden zich volgens de politie vijfduizend supporters die de sfeer erin hielden. Links en rechts hadden enkele supporters wel een zeer opvallende Nederlandse tongval, maar dat deerde de feestvreugde allerminst. Vele honderden studenten hadden hun examens even onderbroken om zich in de Belgische kleuren te hullen en om onderdeel te worden van de ambiance. De fans leefden enorm mee met hun Duivels en gingen bij ieder doelpunt uit hun dak, waarbij soms ook flink wat pintjes de lucht invlogen. Bij de 2-1 van Tunesië was er even sprake van een domper op de feestvreugde, maar dat duurde niet lang. Toen de 3-1 viel, ging het spreekwoordelijke dak eraf. Zeker aan het kloppende sportieve epicentrum van de Oude Markt, Café Plaza. Nadien werden ook reddingen van Courtois of andere acties steevast op applaus getrakteerd.





Kink in de kabel

In concertzaal Het Depot op het Martelarenplein was er even sprake van een letterlijke kink in de kabel rond het half uur. De kabel naar het reuzenscherm vertoonde immers een defect, waardoor het beeld was weggevallen. Gelukkig was dit euvel snel verholpen en konden vele honderden voetbalgekke fans verde kijken naar de - toch wel spectaculaire - match.





Geen incidenten

Toen de zege zo goed als binnen was, ontrolden zich enkele Mexican waves langsheen de goedgevulde terrassen van de talrijke cafés. Na de match kon het feest beginnen en vielen er enkele blije gezichten te bespeuren, zelfs bij de politie. "De wedstrijd vond plaats in een uitgelaten sfeer met een mooi resultaat. Er viel geen enkel incident te noteren, een mooi einde van een mooie dag", wist woordvoerder van de Leuvense politie, hoofdinspecteur Nicolas Del Piero te melden.





Ook Vrije Basisschool De Mozaïek in de Patroonschapstraat in Kessel-Lo hulde zich trouwens in de nationale driekleur. Daar werd een WK Voetbalfeest georganiseerd. De speelplaats werd omgetoverd in een heuse voetbaltempel. Ruim 200 leerlingen droegen samen met verschillende ouders een gele, rode of zwarte T-shirt, om zo een levende, Belgische vlag te vormen.