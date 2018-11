5.000 euro voor Indonesië 12-12 Bart Mertens

22 november 2018

18u25 0 Leuven Het Leuvense stadsbestuur maakt 5.000 euro over aan het Rode Kruis als noodhulp voor de gevolgen van de aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi van eind september.

De natuurramp in Sulawesi in Indonesië eiste het leven van meer dan 2.000 mensen. Meer dan 200.000 anderen verloren hun huis en nog steeds worden een duizendtal mensen vermist. Ook de materiële schade is groot, met bijna 70.000 beschadigde huizen en 1.500 zo goed als volledig vernielde scholen. De stad Leuven heeft nu beslist om 5.000 euro noodhulp te bieden aan het Rode Kruis dat ter plaatse is om de bevolking te helpen.

Wederopbouw

“Het Rode Kruis is lid van het Consortium 12-12 voor Noodhulpsituaties, samen met Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Plan International België en Unicef België”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a). “Deze organisaties beschikken over gespecialiseerde diensten voor noodhulp en wederopbouw en maken deel uit van een internationaal netwerk wat hen toelaat snel efficiënte hulp te bieden. Via hun lokale afdelingen of internationale structuren werken ze ook daadwerkelijk samen bij de hulpverlening op het terrein.”