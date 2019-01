496.225 euro om jong ondernemerschap nog verder te stimuleren via LE(J)ON Stefan Van de Weyer

08u52 0 Leuven Meer en meer jongeren vinden hun weg naar het ondernemerschap. Met uitmuntende (hoge)scholen, een topuniversiteit en tienduizend andere jongeren is Leuven een broedplaats voor jonge ambitieuze starters. De stad Leuven, Europa, Vlaanderen en verschillende partners steken samen via het project LE(J)ON deze jongeren graag een helpende hand toe.

Het project LE(J)ON (Leuvense jonge ondernemers) ging van start op 1 november 2018 en loopt nog tot 31 oktober 2020. Het ontvangt 193.528 euro steun van EFRO aan Europese subsidies, 144.897 euro van het Hermesfonds en 157.780 euro van lokale partners. Deze omvatten de stad Leuven, de KU Leuven, het Innovatie- en Incubatiecentrum van de KU Leuven, de RVO Society, de LUCA School of Arts en het stedelijk jeugdwerk Leuven.

De stad Leuven, KU Leuven, Innovatie- en Incubatiecentrum KU Leuven, RVO Society, LUCA School of Arts en stedelijk jeugdwerk Leuven verenigen hun krachten in het project LE(J)ON. Hiermee willen ze zoveel mogelijk Leuvense jongeren, tussen 18 en 25 jaar binnen en buiten het onderwijs bereiken. Ze willen hun ondernemerszin prikkelen en hen kennis laten maken met ondernemerschap als mogelijke carrièrekeuze. LE(J)ON bundelt ook allerlei startersinitiatieven en biedt een volledig overzicht van de vele mogelijkheden voor jonge starters in Leuven. Specifiek biedt LE(J)ON de Leuvense jongeren begeleiding, inspiratie én een breed netwerk van gelijkgezinden en experts aan. De vele ontmoetingsplaatsen bij tal van partners, waar ondernemende jongeren nu al terecht kunnen, zullen in de toekomst verder benut worden als inspiratieplekken.