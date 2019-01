46 rode brievenbussen minder in Leuven Bpost houdt nog 64 exemplaren over Bart Mertens

21 januari 2019

16u41 0 Leuven Bpost haalt enkele rode brievenbussen weg op het grondgebied van Leuven. Het gaat welgeteld om 46 exemplaren. Ondanks de significante vermindering vertrouwt bpost erop dat de resterende brievenbussen voldoende zullen zijn om de dienstverlening te garanderen. Er zullen binnen enkele maanden nog 64 rode brievenbussen overblijven in Groot-Leuven.

Bpost is sinds de naamsverandering in september 2010 bezig aan een opvallende metamorfose. Van een puur postbedrijf met de focus op briefwisseling zijn de activiteiten de voorbije jaren uitgebreid met andere activiteiten zoals bijvoorbeeld het leveren van pakjes. Dat blijkt ook uit de cijfers. De voorbije vijf jaar daalde het volume aan brieven met 20 % en dat heeft gevolgen voor de vele rode brievenbussen in de steden en gemeenten. Het netwerk van 13.000 brievenbussen werd voor het laatst aangepast in 2004 maar nu komt bpost met een volgende aanpassing. De komende maanden zullen er heel wat rode brievenbussen uit het straatbeeld verdwijnen.

Ook in deelgemeenten

Op het grondgebied van Leuven gaat het om liefst 46 exemplaren. Op het grondgebied van Leuven-centrum verdwijnen er rode brievenbussen (17, nvdr) in de Ambachtenlaan, Biezenstraat, Brusselsestraat, Ierse Predikherenstraat, Interleuvenlaan, Justus Lipsiuslaan en op de Kapucijnenvoer. Ook in de Maria Theresiastraat, Minderbroedersstraat, M. Ladeuzeplein, Oudebaan, Prosper Poulletlaan, Quinten Metsysplein, Sint-Maartenstraat en de Tessenstraat grijpt bpost in.

De vermindering van het aantal rode brievenbussen treft ook de deelgemeenten van Leuven. Zo telt Heverlee binnenkort 12 brievenbussen minder. Op de lijst: Celestijnenlaan, Doleegstraat, Hertogstraat, Huttelaan, Kapeldreef, Kerspelstraat, Léon Schreursvest, Van Arenbergplein, Naamsesteenweg, Paul Van Ostaijenlaan en de Vlietstraat. In deelgemeente Kessel-Lo verdwijnen er dan weer 10 rode brievenbussen. Dat is het geval in onder meer Bruineveld, Diestsesteenweg, Elfnovemberlaan, Gemeentestraat, Krakauplein en de Martelarenlaan. Ook in de Pieter Nollekensstraat, Rerum Novarumlaan, Vredeplein en op de Wilselsesteenweg sneuvelen er brievenbussen. In deelgemeente Wilsele is het prijs voor 5 rode brievenbussen. Bpost grijpt in op de Aarschotsesteenweg, Henri Corbeelsplein, Louis Woutersstraat, Schoonzichtlaan en in de Weggevoerdenstraat. Deelgemeente Wijgmaal tot slot is goed voor twee brievenbussen minder en wel in de Hambosstraat en op de Wakkerzeelsebaan.

Toekomst

Met 46 rode brievenbussen minder zou je denken dat er amper nog eentje te vinden zal zijn op het Leuvense grondgebied maar niets is minder waar. In Leuven zelf blijven er uiteindelijk nog 22 rode brievenbussen over. Deelgemeente Heverlee wordt nog bediend met 16 brievenbussen van bpost. In Kessel-Lo zullen er uiteindelijk ook nog 16 rode brievenbussen staan en deelgemeente Wilsele zal er nog 7 overhouden. Wijgmaal tot slot moet het in de toekomst stellen met 3 rode brievenbussen. Die bevinden zich in de Baron E. Descampslaan, de Sint-Hadrianusstraat het Wijveld.