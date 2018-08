440 euro aan investeringen per inwoner 27 augustus 2018

02u28 0 Leuven Naar jaarlijkse gewoonte publiceert Belfius ook in 2018 de studie 'Lokale Financiën'. Met de lokale verkiezingen voor de deur kijkt de studie ook terug in de tijd naar de evolutie van de lokale financiën tijdens de aflopende bestuursperiode.

De provincie Vlaams-Brabant telt 65 gemeentebesturen en 1.129.849 inwoners, goed voor ruim 17% van de Vlaamse bevolking. Voor 2018 raamden deze 65 gemeenten een budget van bijna 1,4 miljard euro aan exploitatie-uitgaven en 497 miljoen euro aan investeringen. Dit is gemiddeld respectievelijk 1.212 EUR en 440 euro per inwoner. De belangrijkste uitgavenposten zijn personeelskosten, werkingskosten en werkingssubsidies. Dat de uitgaven van de Vlaamse gemeenten oplopen, ligt hoofdzakelijk aan de personeelsuitgaven en de werkingskosten. Samen zijn die uitgaven goed voor meer dan 60% van de uitgaven. De Vlaamse gemeenten leverden ook bijna elk jaar van de bestuursperiode een bijkomende inspanning van meer dan 3% om de werking van de politiezones te financieren.





In Vlaams-Brabant vloeit iets meer dan 10% van het gemeentebudget naar de politiezones tegenover 3,9% naar de toelage voor de hulpverleningszones. (BMK)