400 renners rijden tijdrit aan Heverleese kazerne

Ruim vierhonderd renners reden in de Hertogstraat in Heverlee aan Kazerne de Hemptinne hun tijdrit in de eerste etappe van de driedaagse International Belgium Youth Tour. De eerste meerdaagse ooit in ons land voor de categorie van de aspiranten (tussen twaalf en veertien jaar) en de vrouwelijke nieuwelingen (15-16 jaar) en junioren (17-18 jaar).24 nationaliteiten kwamen afgezakt naar het Heverleese, er waren onder andere deelnemers uit onze buurlanden, Zuid-Afrika, Rusland, Litouwen, Oezbekistan, Estland, Hongarije, Letland, Denemarken, Griekenland, Ierland, Wales, Oostenrijk, Wit-Rusland, Colombia en Israel. De eersten begonnen op een verkeersvrije omloop hun wedstrijd eraan rond 14 uur, rond 18.30 uur had iedereen zijn chronorit gereden. Het organiserende Cannibal Team van Francis 'Ciscokid' Van Mechelen en zijn vrouw Erika toonden zich zeer verheugd. Er werden uiteraard zoals in de Tour de France gele, groene en bolletjestruien uitgedeeld na de heuvelachtige tijdrit. (SVDL)





