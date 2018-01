40 miljoen voor minder CO2 VZW LEUVEN 2030 HAALT 1,5 MILJOEN EURO EUROPESE SUBSIDIE BINNEN BART MERTENS

25 januari 2018

02u27 0 Leuven Vzw Leuven 2030 verzamelde achttien eigenaars van Leuvense gebouwen die samen 40 miljoen euro gaan investeren in energiebesparende maatregelen. Het gaat onder meer over OCMW Leuven maar ook over de Leuvense universiteit en M-Museum Leuven. De vzw haalde ook 1,5 miljoen euro Europese subsidies binnen voor het project.

Achttien eigenaars van gebouwen in Leuven hebben behoorlijk concrete plannen om de vooropgestelde deadline van 2030 voor klimaatneutraliteit in de stad alsnog te halen. Samen willen ze de komende jaren liefst 40 miljoen euro investeren om maatregelen te nemen die het gebruik van energie beperken. Denk bijvoorbeeld aan de verwarming van gebouwen die voor een deel mee de CO2-uitstoot in Leuven bepalen. Meer concreet engageren grote spelers zoals KU Leuven, UZ Leuven, OCMW Leuven en Dijledal zich om op relatief korte termijn energiebesparende ingrepen uit te voeren. Eén van de gebouwen die onder handen genomen zal worden, is bijvoorbeeld Schorenshof in Wilsele. Er wordt bijna 10 miljoen euro gepompt in onder meer dakisolatie en moderne beglazing. Maar ook minder grote spelers zoals STUK en M-Museum Leuven gaan een concreet engagement aan om wezenlijk bij te dragen tot klimaatneutraliteit in Leuven.





Eerste keer

Straf project met een straffe doelstelling en dat is te danken aan de gedrevenheid van vzw Leuven 2030 die blijft hameren op het belang van de strijd tegen CO2-uitstoot. De vzw haalde overigens 1,5 miljoen euro Europese subsidie binnen om het duurzame project van de achttien gebouwbeheerders -waaronder ook scholen- snel en efficiënt te realiseren. Het is overigens voor het eerst dat een dergelijk brede samenwerking met zoveel financiële middelen zich manifesteert in Leuven.





Het mag snel gaan

Voor vzw Leuven 2030 is de unieke samenwerking alvast een mijlpaal in het streven naar klimaatneutraliteit in het Leuven van de toekomst. "Dit is een samenwerking met heel diverse partners voor dezelfde doelstelling: geld en energie besparen met een daling van de CO2-uitstoot te gevolg", zegt Katrien Rycken, coördinator van vzw Leuven 2030.





"Het gaat om investeringen in scholen, kantoren, woonzorgcentra, appartementsblokken,...40 miljoen euro voor de verduurzaming van gebouwen is een indrukwekkend bedrag. Leuven 2030 heeft de achttien spelers uit Leuven samengebracht om samen te werken aan een klimaatneutrale toekomst. Minder uitstoot, meer toekomst."





Voor Rycken mag het alvast snel gaan en volgens Rycken zal het ook snel gaan om concrete projecten te realiseren.





"Op een termijn van drie jaar zou het bedrag 40 miljoen euro aan investeringen al gerealiseerd moeten zijn of moeten minstens de aanbestedingen al rond zijn", vertelt een ambitieuze Katrien Rycken.





Al heel concreet

Blijft de vraag of dat wel realistisch is want dit project gaat uiteraard veel verder dan enkele LED-lampen indraaien. Volgens Rycken zijn de ambities wel degelijk realistisch. "Het klopt dat het snel zal moeten gaan maar dit project is al heel concreet. Dit gaat echt over dingen doen voor de klimaatneutrale toekomst van Leuven."





Conclusie: Leuven 2030 schakelt met een breed spectrum aan partners enkele versnellingen hoger in de strijd tegen CO2. Dat is nodig want ondanks eerdere maatregelen is er nog steeds sprake van een jaarlijkse CO2-uitstoot van 600.000 ton. Dat de uitstoot significant zal moeten dalen de komende jaren blijkt uit alle wetenschappelijke onderzoeken en het project van de achttien beheerders van Leuvense gebouwen is een stevige stap in de goede richting. Meer zelfs, het is een voorbeeld voor anderen, binnen en buiten Leuven. Uiteraard moeten we wel de resultaten van de financiële inspanningen nog afwachten maar zoals steeds is stilstaan achteruit gaan.