40 meter taart voor Jonna vzw 23 februari 2018

Jonna Vzw op de Aarschotsesteenweg in Wilsele blaast dit jaar 40 kaarsjes uit en dat wordt gevierd met een opmerkelijke taart. De toneelschool en crea-ateliers voor de jeugd laat zowaar een taart van liefst 40 meter aanrukken om de verjaardag te vieren. "Op 7 maart blaast Jonna vzw 40 kaarsjes uit. Omdat we onze euforie willen delen, vieren we dat met 40 meter taart. Iedereen is welkom. Leerlingen, oud-leerlingen, sympathisanten, passanten, lekkerbekken,...We zetten alles op alles om de 40 meter te halen en kunnen daar nog altijd hulp bij gebruiken. Mensen die ons enkele centimeters vooruit willen helpen, kunnen nog tot 3 maart een mail sturen naar elstuyls@gmail.com", zegt Daisy Walk van Jonna vzw. (BMK)