40 extra krachten voor werken Herbert Hooverplein 21 augustus 2018

02u29 0 Leuven De aannemer die aan de slag is op het H. Hooverplein schakelt een versnelling hoger om het plein tijdig klaar te krijgen tegen eind deze week. Welgeteld 40 extra arbeidskrachten moeten die klus klaarspelen. "Het moet en zal lukken want de foorkramers van Leuven Kermis komen eraan", aldus schepen Dirk Robbeets (sp.a).

Leuven Kermis is in aantocht en dat hoogtepunt op de evenementenkalender zet extra druk op de aannemer die aan het werk is op het Hooverplein. Tegen eind deze week moet het plein volledig klaar zijn want de foorkramers komen hun attracties installeren om op 31 augustus de jaarlijkse kermis op gang te trappen. Volgens schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) zal het vernieuwde plein ook tijdig klaar zijn, mede dankzij extra arbeiders die sinds kort worden ingezet. "De aannemer heeft alle zeilen bijgezet en schakelde een veertigtal extra arbeidskrachten in. Van enige ongerustheid is dus geen sprake. We hebben er alle vertrouwen in dat het plein op tijd klaar zal zijn voor de komst van de foorkramers."





Ook de langverwachte speelfontein op het heraangelegde plein zal volgens de schepen werken zoals het hoort. "We gaan de fontein deze week uitgebreid testen", klinkt het nog. (BMK)