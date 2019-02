40.049 euro voor Hippo & Friends dankzij Leuvense Kerstmarkt en vrijwilligers ADPW

07 februari 2019

19u50 0

In de rijke traditie van de vzw Leuvense Kerstmarkt mocht ook in 2018 een goed doel centraal staan. De eer viel te beurt aan het Hippo & Friends type 1 diabetesfonds van de KULeuven. Dit fonds steunt onderzoek naar het voorkomen en genezen van type 1 diabetes, de vorm van suikerziekte die typisch kinderen en jonge mensen treft. Meer dan 350 enthousiaste vrijwilligers trotseerden vrieskou en stortbuien en verkochten aan de vrijgevige kerstmarktbezoekers voor het monsterbedrag van 40.049 euro kaarsjes, handwerk, Hippo-sleutelhangers en Macy en Hippo-voorleesboekjes en -wenskaarten. Belangrijker nog kon via deze weg ook informatie rond type 1 diabetes gebracht worden aan de vele bezoekers van de kerstmarkt. Hippo & Friends is iedereen die hiertoe een steentje heeft bijgedragen enorm dankbaar en nodigt iedereen uit om hen op allerlei fora te volgen via www.hippoandfriends.com of via de Facebook- of Twitteraccount Hippo & Friends type 1 diabetesfonds.