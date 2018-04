37 maanden cel voor horecadief MAN (22) KAN GELINKT WORDEN AAN BIJNA TWINTIG FEITEN KIM AERTS

14 april 2018

02u24 0 Leuven Een Leuvense twintiger is veroordeeld tot 37 maanden cel voor verschillende inbraken en diefstallen. Begin januari vorig jaar viseerde Geoffrey R. (22) enkele horecazaken in het centrum. Volgens de rechter was een straf met uitstel geen optie.

Enkele Leuvense horecazaken lagen begin vorig jaar op het dievenpad van de 22-jarige Geoffrey R. Bij cafés De Blauwe Schuit en Villa Ernesto aan de Vismarkt keerde hij terug van een kale reis. Bij restaurant De Kruimel in de Tiensestraat en café Den Beiaard op het Ladeuzeplein kende de twintiger meer succes. Hij maakte er in totaal zo'n 700 euro buit. In Den Beiaard liet de jongeman zich ook gewillig filmen door de bewakingscamera. De uitbater zwierde de beelden prompt op Facebook. Enkele dagen later kon de twintiger opgepakt worden. Hij werd gelinkt aan bijna twintig feiten. Zo zou R. ook nog bij café Cuythoek 500 euro gestolen hebben en haalde hij bijna 5.000 euro uit de kluis bij Brico in de Brusselsestraat.





Minnares vastgebonden

R. was niet vies van wat brutaliteit. Op 14 december 2016 bond hij zijn minnares vast met plastic colsonbandjes. Daarop gaf hij haar een slag in het gezicht opdat ze de pincode van haar bankkaart zou verklappen. Toen dat niet werkte, zette hij een zakmes tegen haar keel. R. moest uiteindelijk afdruipen met wat cash uit een geldkistje. Tijdens een huiszoeking bij de twintiger werden verschillende sleutels gevonden die hem konden linken aan de feiten. Bleek dat hij ook inbrak in verschillende garageboxen. Zijn ex leverde de politiediensten nog verschillend bezwarend materiaal aan. De gestolen spullen, waaronder fietsen en bromfietsen, stelde hij te koop via zijn Facebookprofiel. Door het bankonderzoek, camerabeelden en de analyse van zijn Facebookpagina kon de twintiger niet langer blijven ontkennen.





Verslaving

Een deskundige schetste geen al te fraai beeld van de jongeman. De Leuvenaar werd na zijn arrestatie in vrijheid gesteld maar schond tot tweemaal toe zijn voorwaarden. Hij verblijft sinds juli in de Mechelse gevangenis. Zijn advocaat sprak dat het stelen als het ware een verslaving was voor haar cliënt. "Hij wilde zijn vriendin onderhouden en niet teleurstellen", klonk het bij de verdediging. Die vroeg een straf met probatie-uitstel maar daar had de rechter geen oren naar. "De rechtbank is van oordeel dat de beklaagde vanuit de gevangenis en onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank dient te werken aan zijn re-integratie in de maatschappij."





R. werd recent nog veroordeeld omdat hij zijn hond had achtergelaten in een veel te kleine kooi zonder eten of drinken. Daardoor mag hij drie jaar geen dieren meer houden.