35.000 euro voor KOTK dankzij Kappersdorp

De organisatoren van het Kappersdorp tijdens De Langste Dag in Leuven hebben 35.000 euro ingezameld voor Kom Op Tegen Kanker. Dat goede nieuws werd zopas bekendgemaakt in de Raadskelders onder het Leuvense stadhuis op de Grote Markt. "Ik wil iedereen bedanken ,maar in het bijzonder kapper Essam Baslyous die op het idee kwam om een openluchtkapsalon te organiseren ten voordele van het onderzoek naar kanker. Ook Steff Vranckx en de betreurde Jef De Bie staken de haardossen bij elkaar om er jaar na jaar een uniek evenement van te maken. Uiteraard verdienen ook de organisatoren van De Langste Dag onze dank voor de goede samenwerking", aldus Yvette Demoitié. De voorbije editie werd het Kappersdorp nog georganiseerd op de Oude Markt, maar de organisatie wil weer verhuizen naar de Grote Markt, de oorspronkelijke locatie van het evenement. "Onze 15de editie willen we vieren op de plaats waar het sprookje ooit begon", klinkt het.





