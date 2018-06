34 scholen sluiten Buddy-jaar feestelijk af 20 juni 2018

Op 34 Leuvense scholen hebben zowat 800 Buddy's het voorbije schooljaar 1.500 leerlingen individueel begeleid om hun slaagkansen te verbeteren.





Dankzij de Buddy's krijgen de kinderen en jongeren opnieuw geloof in zichzelf en behalen ze betere schoolresultaten.





"Elk kind dat nood heeft aan extra begeleiding heeft daar recht op", zegt schepen Mohamed Ridouani (sp.a) die elf jaar geleden de geestelijke vader was van het Buddy-project.





"Elk kind moet het perspectief krijgen dat alles mogelijk is, ongeacht afkomst, thuissituatie of achtergrond. Om het Buddy-jaar af te sluiten, organiseerden de scholen een slotmoment in Vrije Basisschool Sint-Jan met een diploma-uitreiking en een ludieke quiz." (BMK)