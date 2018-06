34-jarige dood aangetroffen in centrum Leuven 28 juni 2018

Een 34-jarige man is gistermiddag omstreeks 17 uur dood aangetroffen in de Sint-Maartenstraat in Leuven.





Volgens getuigen zou de man van een gebouw naar beneden zijn gesprongen waardoor vermoed wordt dat het om zelfmoord gaat. Het parket en het labo gingen ter plaatste om de omstandigheden te onderzoeken.





"De man is afkomstig uit de buurt maar bij controle van zijn appartement bleek dit nog slotvast. We vermoeden dus dat er geen kwaad opzet in het spel is maar verder onderzoek zal dit wel moeten uitwijzen", legt perswoordvoerster Stephanie Gille van de Leuvense politie uit.





Verschillende getuigen werden gisteren gehoord. Wie vragen heeft over zelfmoord kan terecht op het nummer 1813. (KAR)