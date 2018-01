30ste Horecagids in vijf talen 02u33 0 Foto Vertommen Dirk Vansina, Danny Justens, Erik Vanderheiden en Evert Thys presenteren de Horecagids. Leuven De Leuvense Horecagids is een vaste waarde en is dit jaar al toe aan de dertigste editie. Het nieuwe exemplaar werd gisteren voorgesteld in de Salons van het historische stadhuis op de Grote Markt. In totaal zullen er ruim 30.000 exemplaren worden verdeeld van de Horecagids die verschijnt in vijf verschillende talen.

"De Horecagids blijft een succesnummer", zegt schepen van Toerisme Dirk Vansina (CD&V). "Voor de zesde maal is de gids het resultaat van een samenwerking tussen Horeca Leuven en Toerisme Leuven. We bundelen de ledencontacten van Horeca Leuven met de toeristische expertise van Toerisme Leuven. In totaal staan er 90 horecazaken in de gids en dit jaar verwelkomen we 25 nieuwkomers. Nieuw dit jaar is dat ook KULeuven de gids zal verspreiden onder de studenten. De stad Leuven vindt het ook belangrijk om toeristische informatie aan de gids toe te voegen. In de Horecagids wordt beschreven welke activiteiten de toerist zeker niet mag missen in Leuven. Ik denk bijvoorbeeld aan Leuven Innovation Beer Festival en Het Groot Verlof."





"De gids is een combinatie van culinaire aanraders met het cultuur-historische aspect van Leuven. Na 30 succesvolle edities denken we trouwens al volop na over een nieuw concept voor de volgende editie." (BMK)